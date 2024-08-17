美國男籃詹姆斯(左)、柯瑞慶祝勝利。（美聯社資料照）

在東京奧運的最低點之後，巴黎奧運全球收視回升，除了擺脫疫情陰影，主要是西方國家時差影響變小，外界估算回復到2012年倫敦奧運的水準，在美國更是比上屆大漲82%。東京奧運在全球收視並不差，守住30億大關，但在美國僅有倫敦奧運的一半。

美國轉播平台NBC統計，本屆收視最高的是美國男籃金牌戰對決地主法國，在美國達到1950萬收視，成為1996年亞特蘭大奧運以來收視最高的金牌戰。這是大球星柯瑞（Stephen Curry）首度參賽，亦是詹姆斯（LeBron James）最後一次參賽。

此外體操女將拜爾斯（Simone Biles）在東京奧運中途退賽，導致美國收視重挫，本屆她重返榮耀也帶起收視率，游泳的收視率也非常高，儘管男子混泳接力吞下歷史性的敗仗，仍有女將蕾德基（Katie Ledecky）橫掃金牌保住顏面。

大陸的央視也公布收視成績，榜首是女子10公尺高台跳水決賽（收視率5.64），全紅嬋大戰陳芋汐的夢幻對決，最後是全紅嬋成功衛冕金牌。收視前10名的賽事有8個是桌球比賽，兩項跳水比賽（男子3公尺跳水決賽），他們在這兩個項目都創下奧運歷史紀錄（桌球橫掃全部5金、跳水橫掃全部8金）。