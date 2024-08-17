以45,376次點擊奪下台中市上半年行政區第一的「西屯區」，民眾眼光聚焦在臺中國家歌劇院周邊。永義房屋七期市政京璽加盟店協理王峻齊指出，歌劇院是七期重劃區核心，為著名的高價住宅區，連接臺灣大道、文心路，皆為主要交通幹道，加上緊鄰國道、快速道路，捷運藍線、綠線也規劃在捷運市政府站交會，交通便利，且區內商辦大樓完工後，此區將成為中台灣商辦密度最高的商圈。

熱門點擊行政區第二名為「北屯區」，點擊熱區集中在捷運文心崇德站周遭。由於捷運站坐落在四期重劃區，以半徑一公里來看，擁有文心國小學區，離中國醫藥大學也近，往南可到知名的一中街商圈，往北則是台中正夯的十四期重劃區，待漢神洲際購物中心興建完成，生活機能將更完整。而坐落中間的捷運文心崇德站周邊，則成為許多購屋族坐擁兩大商圈的最佳選擇。

「南屯區」則以28,130次點擊數名列第三名，受關注的社區集中在捷運南屯站周圍。因捷運南屯站座落在八期重劃區，開發已超過20年，以半徑一公里來看，擁有大型公園、大賣場、百貨公司、運動中心、傳統市場，也有明星永春國小學區，多樣化機能滿足民眾住宅需求。