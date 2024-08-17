北約（NATO）涉足亞太事務的跡象正不斷增強。外媒16日報導稱，北約正透過增派軍艦加強在西太平洋的存在以對抗中國大陸，義大利、法國和英國相繼決定向太平洋地區派遣航艦。報導警告，此舉有可能加劇北約與中國大陸的緊張關係。

最新加入北約在亞太部署的是義大利航艦「加富爾號」，這是義大利首次將其唯一的航艦部署到太平洋。2004年下水的加富爾號，滿載排水量僅約2.7萬噸，但能夠起降F-35戰機，最近在關島附近海域與一艘義大利護衛艦，共同與美國航艦「林肯號」舉行了聯合軍演。

而在前往關島前，加富爾號在澳洲北部的達爾文與澳軍參加了「漆黑」軍事演習。包括8架F-35B在內的23架義大利戰機與盟友一起進行空中纏鬥、打擊和其他行動。期間，一架義大利空軍「颱風」戰鬥機墜毀。

加富爾號航艦戰鬥群指揮官恰皮納（Giancarlo Ciappina）表示，「航母只要出現在某個地方，就會產生效果，就會有影響力；這是一個非常強大的工具」。義大利海軍首次在印太地區的部署提高了訓練水準，並加深了對該地區的了解。

除了義大利航母，英、法等歐洲國家也相繼決定向太平洋地區部署軍艦。英國皇家海軍「威爾士親王號」航艦戰鬥群將於明年抵達太平洋，法國表示將派遣「戴高樂號」航艦戰鬥群前往該地區。德國、荷蘭等其他北約成員國也計畫派遣軍艦前往太平洋。

不過一些安全領域分析人士表示，歐洲海軍無法取代美國在亞太的存在，只不過當下美國海軍航母因中東部署行動導致兵力捉襟見肘。報導認為，歐洲國家派遣軍艦是為了準備在危機爆發時增援美軍，譬如為美軍飛機提供起降平台、增強反潛能力和參與補給任務等。

外媒注意到，北約一直在對抗中國的議題上持謹慎態度，但今年緊張局勢升級。北約7月10日在華府舉行峰會期間發表聯合聲明，強調中國帶來的「系統性挑戰」，並稱中國是俄烏戰爭的「決定性推動者」。

不少外媒注意到，北約峰會此前聲明對中措辭相對溫和，但此次聲明首次對中國發出了「直接警告」，隱含讓中國「付出代價」的威脅，堪稱北約的一個重大轉變。