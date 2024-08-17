政治獻金重創民眾黨！被看衰「無法推翻兩黨政治」 柯文哲自信回應了 @ChinaTimes

台灣民眾黨陷入政治獻金風波，日本學者小笠原欣幸昨（16日）晚間發文分析指出，民眾黨所扮演的「挑戰兩大黨體制」關鍵角色恐怕已經落幕，台灣政治應會重回傳統的藍綠對決格局。對此，柯文哲今（17日）上午對此回應，「不會，很有自信跟大家講」，他並說出原因。

小笠原欣幸在該篇貼文中提及，雖然柯文哲至今挺過無數失言風波、決策失誤及紛爭，但台灣政治評論家認為「這次的情況相當不妙」，未來焦點將是檢方調查能否釐清不透明的資金流向，雖現階段尚無法確定是否會演變成重大案件，但可肯定柯文哲和民眾黨的形象已遭受重創。

媒體詢問，「小笠原欣幸評論說你推翻兩黨政治挑戰結束，回歸藍綠對決」，柯文哲則表示，「這不會，這點我很有自信跟大家講，如果他有來台灣，跟他做學術討論，藍綠對決、如果兩黨政治要長久存在有先決條件，就是說兩股政治勢力在不同年齡層分布要接近，但今天台灣在45歲年齡層分界線的上跟下，藍綠白分布完全不一樣，所以台灣已經沒辦法再形成兩黨政治。