日常看似微小的習慣，長久下來卻可能會對大腦產生嚴重負面影響。對此，神經外科主治醫師謝炳賢點出4大傷腦壞習慣，包括偏好重口味、缺乏社交活動、長期睡不好，以及過度菸酒，小心提升罹患腦中風、失智症的風險。其中他提到，許多人習慣宅在家不出門，不只容易使人變得憂鬱，更會減低腦部活躍程度、加速退化，不可不慎。

醫師謝炳賢在個人粉專發文表示，不經意的日常習慣，正默默在傷害大腦卻令人不自覺。並列出以下4大傷腦壞習慣，提醒民眾務必注意：

1、高油、高鹽、高糖：現代人外食比例高，且往往偏好較重油、重鹹的口味，長期下來容易造成心血管的負擔，進而使腦部及神經循環系統不佳，導致大腦受到損傷。除此，不少人喜歡吃下午茶甜點來提振情緒，但攝取過多糖分，不僅可能發胖，還會導致神經元受損，阻礙學習力和記憶力。

2、缺乏社交活動：由於科技發展及疫情影響，讓人開始只透過手機與其他人溝通，也因此習慣宅在家不出門。如此一來，不只容易使人變得憂鬱，更會減低腦部活躍程度、加速退化。持續保持參與社交活動，才能幫助維持認知功能，同時鍛鍊腦部發展。

3、長期睡不好：睡眠對於大腦的認知及活動相當重要，睡覺時大腦會將白天產出的廢物代謝掉，若長期失眠，容易加速腦部老化速度，增加失智發生風險，更提高心血管疾病的機率，進而造成腦部的傷害。因此，建議每天睡眠時間至少需6～8小時為佳。

4、過度抽菸、喝酒：抽菸、喝酒對身體健康有很大的負面影響，包括腦部也會造成嚴重傷害。長期過度菸酒，會增加細胞毒素，使腦部神經細胞受損，進而提升罹患腦中風、失智症的風險。

除了避開上述壞習慣外，想要護腦，營養師劉怡里先前推薦可吃「麥得飲食法」，對於預防失智、中風都能發揮正面影響。她並整理出該飲食法的10大重點食物，包括全穀類、非綠色蔬菜、綠色蔬菜、家禽、魚類、紅酒、堅果、豆類、漿果類水果及橄欖油。其中漿果類水果有藍莓、草莓、覆盆子等，一周至少吃2碗。

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