一名15歲少女3年前北上就讀國中，因平時都住在學校宿舍，假日時則會前往姊姊住處過夜，未料姊夫竟是一匹狼，某日半夜竟潛入她房間，藉口要幫她按摩舒壓，趁機撫摸臀部及胸部、下體等處。少女事後行為出現異常遭到學校老師關切，才將姊夫惡狀告訴老師。法院審理後，日前依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判姊夫2年徒刑，可上訴。

根據判決書，國三少女小美，因北上就學住校，有空時就時常到姊姊家過夜。未料姊夫卻心生歹念，於110年10月某日晚間，見到小美又來家裡過夜時，竟然在凌晨3時許進入小美房間，以按摩為由，先對她進行按摩，過程中故意觸摸臀部、胸部。小美隨即拒絕姊夫無理舉動，還要求不要繼續再按摩，但姊夫仍不停手，仍繼續按摩並強行撫摸小美臀部、胸部、大腿。

事後少女在學校期間神情異常，老師問她為什麼最近感覺不大一樣，這時小美才隱忍不住，將姊夫伸狼爪這件事跟老師說。經校方聯繫家長後，前往警局報警提告。

但是男子矢口否認有何成年人故意對少年犯強制猥褻犯行，還辯稱他伊沒有對小美做任何強制猥褻行為，小美滿口謊言。

法官審理後認定，男子為少女姊夫，理應對少女多加照顧，保護她身心健康，卻對她強制猥褻，影響少女之身心健康及人格發展，且男方犯後矢口否認犯行，雙方未能達成和解、求得少女原諒並賠償，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判刑2年，可上訴。