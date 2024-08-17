金價又飆高 有人「拋金現賺九倍」！ 小資族該怎麼投資【中時財知道】EP23 謝明智‪@ChinaTimes‬

面對全球局勢動盪不安，周五（16日）金價迎來歷史性的突破，衝上每盎司2500美元創下新高。金價勁揚原因有二：首先聯準會（Fed）9 月降息的預期下，美元持續走軟，提振投資者對黃金的避險需求；其次，中東衝突緊張情勢升溫，加劇了市場的緊繃情緒，進一步展現黃金避險天堂的獨特地位。

周五現貨黃金價格強勁反彈，漲幅達1.7%，報每盎司2498.72美元，稍早一度觸及歷史高點2500.99美元；同時，12月交割的黃金期貨價格也大漲1.8%，報每盎司2537.80美元。本周金價累計漲幅達2.8%。

美元指數下滑0.4%，連續四週挫跌，促使黃金對國際買家更具吸引力。

路透報導，紐約獨立金屬交易商Tai Wong指出：經過兩周極度波動的交易，金價飆升至歷史新高，突破2500 美元大關，多頭終於展現其強勁力道。

隨著傑克森霍爾全球央行年會（8月22日~24日）即將展開，市場目光將聚焦於聯準會（Fed）主席鮑爾未來一周的系列談話。投資人期盼從鮑爾的言論中，汲取更多資訊，了解即將到來的降息幅度與時機。

鮑爾預定下周五針對經濟前景發表重要演說，也就是全球央行年會首個全天會議舉行的當天。

本周公布的7月生產者物價指數（PPI）和消費者物價指數（CPI）數據顯示，通膨持續趨緩，這可能會影響Fed下個月的決策，預期降息幅度僅剩25個基點。

投資機構Gainesville Coins首席市場分析師Everett Millman指出，地緣政治衝突加劇，伊朗捲入的可能性升級，加上俄烏戰爭未歇，這些因素都有推升黃金的避險需求。

黃金向來被視為對抗地緣政治和經濟動盪的避險工具，尤其在利率偏低的情況下，其價值更顯著。