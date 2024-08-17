37歲南韓演員張根碩憑藉韓劇《原來是美男》走紅，花美男形象讓他當年擄獲萬千少女的心，更獲得「亞洲王子」的封號。不過，日前他卻在社群上透露自己1年前被診斷出罹患甲狀腺癌，讓粉絲十分震驚。

張根碩16日在YouTube頻道上傳一支名為「大家好，我是張根碩，我有事要告白」的影片，他表示自己在1年前就醫時，發現罹患甲狀腺癌，並於5月動手術，而他也將自己動完手術後兩週的模樣記錄下來，可見他嘴中塞了紗布，嘴巴還是張不開。

張根碩親曝病況。（圖／翻攝自나는 장근석YouTube）

接著，他提到，隱瞞病情是因為害怕大家擔心，同時他也坦言在手術後，「超過8天都很害怕，身體不能動，也不能運動，什麼都做不了」，所幸回診時醫師告知恢復狀況良好，這才讓他放下心中的大石，決定將罹癌一事告知大家。最後，張根碩也說到，自己身體已經恢復健康，打算去濟州島旅行。

影片嵌入自나는 장근석YouTube

對此，根據《日刊體育》報導指出，張根碩的經紀公司CRAFT42證實，張根碩去年10月被診斷出罹患甲狀腺癌，「他在與醫療人員討論後，進行了部分已預定好的行程，並於5月接受手術。手術順利完成已恢復健康。目前他正接受檢查並盡全力管理健康」；此外，公司也提到，張根碩公開的原因，是想藉由自己正面積極的態度，給予正在度過艱難時光的人們鼓勵與勇氣。