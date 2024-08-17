台灣拳擊代表隊在巴黎奧運拿下1金2銅好成績，「世界拳擊聯盟（WB）」昨（16）日宣布，中華台北等5個會員國已經正式成為會員國之一，將繼續爭取國際奧會認可，讓拳擊賽事能留在奧運。

國際拳擊總會（IBA）以未能通過性別檢測為由，取消我國拳擊選手林郁婷、阿爾及利亞選手凱利夫2023年世錦賽獎牌，爭議延燒到巴黎奧運。而國際拳總因治理狀況混亂貪污舞弊頻傳，早在2019年就被國際奧會取消認可。2020、2024兩屆奧運的拳擊賽事，都由另外成立的工作小組負責，但國際奧會（IOC）表示，若沒有新的全球拳擊運動管理機構，拳擊將會缺席2028奧運。

去年成立的「世界拳擊聯盟」（World Boxing, WB）昨正式宣布，台灣（以中華台北名義）、巴基斯坦、不丹、斐濟、厄瓜多等國的拳擊協會加入WB，目前已有42個會員國加入。WB也強調，期待與台灣等會員國密切合作，努力確保拳擊運動仍然是奧運的核心。

據《中時》報導，國內拳壇人士指出，WB是在去年由歐美國家成立，主要目的就是想要取代IBA，成為國際奧會認可的國際組織，目前IOC和IBA已經鬧得水火不容，IOC更強勢表達如果IBA不進行改組，就會取消2028年洛杉磯拳擊項目。目前看來IBA不會低頭改組，那麼唯一的解決之道就是從源頭做起，但WB想要取代IBA的難度不低，畢竟新的國際組織會員國太少，不被IOC承認，短時間內無法成功「上位」，國內選手的參賽權益難免受損。