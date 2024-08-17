女星安歆澐（原名：安欽雲）從節目《超級星光大道》出道，現在斜槓當房仲開源。近日，她上節目分享婚前的感情經驗，曾交過一名控制慾強又患有性成癮的男友，床伴高達10幾位，讓她嚇得去驗性病。

安歆澐與國家龍舟隊選手莊英杰結婚6年，育有一對兒女。最近，她在節目《單身行不行》提到婚前交往過一任控制狂男友，會管她跟姊妹淘出門、衣服顏色和關車門力道等，就連跟長輩吃飯時，安歆澐只是先坐下，男友也要碎念，讓她在餐廳外罰站半小時。

交往後期，安歆澐發現男友的電話變多了，開始起疑心，便在男友的家中放錄音筆，無意間錄到男友在一小時內偷吃小三的全紀錄，「我就聽到一連串完整的SOP，先寒暄、開始聊天，然後進房間、上床。」安歆澐當下非常震驚，準備收拾走人，男友後來坦承劈腿，說自己是性愛分離的人，且好像患有性成癮，所以跟十幾個女生長期有親密關係。

安歆澐錄到男友偷吃小三的證據。（圖／YT@東風衛視）

安歆澐說該任男友有性成癮，交過10幾個床伴。（圖／YT@東風衛視）

安歆澐解釋：「他可能在跟我交往之前就是這樣，交往期間曾經有很乾淨過，到後面我們開始起爭執時，他那個癮可能又來了。」安歆澐雖然超傻眼又難過，但堅決不接受對方的挽留。後來男方尾隨到她的住處樓下，嚇得安歆澐那陣子借助朋友家，再偷偷搬離舊住所，並到醫院檢查身體，「因為我很怕我會得到性病。」

安歆澐現在婚姻幸福。（安歆澐臉書）