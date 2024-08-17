男子阿國遭到前女友小萱（均化名）指控，交往期間某日晚上，阿國懷疑她劈腿，雙方爆發口角、肢體衝突時，竟拿刀劃傷她左大腿，就醫後返回租屋處休息，隔天凌晨再度爭吵，阿國強逼她脫掉內褲，並命令自慰供其觀覽，因剛遭阿國傷害怕再次受傷，她只好聽令行事，阿國竟還把整個過程錄影。

法院審理， 小萱指控，自慰影片顯示她是被強迫，阿國因為看見她與其他男生的聊天訊息，就非常生氣，然後就叫她自慰，阿國就開始錄影，因為當時她人是在阿國家，加上腳又受傷，所以非常害怕，怕像前一晚又遭劃傷，就聽阿國指示，自慰讓她拍。

法官勘驗影片，阿國有出聲要小萱「淫蕩一點，腳張開」。阿國則辯稱，他並沒有強迫小萱，該段影片及錄音是2人的情趣。

法官檢視案發後2人通話內容，小萱質問：「那你為什麼要逼我拍那個影片，然後還傳給我朋友？你知道這對我造成多大的傷害嗎？」、小萱：「你那沒有傳，你逼我拍。」、阿國：「有收回。」、小萱：「你逼我拍自慰的影片，我朋友都已讀了，你那裡沒有傳？」、阿國：「根本就沒有好不好，有收回啊。」

一審法官認，阿國的犯行均明確，依犯恐嚇危害安全罪、傷害罪、對被害人「錄音、錄影」犯強制猥褻罪，應執行有期徒刑4年8月。可易科罰金之有期徒刑，應執行7月，可易科罰金。阿國不服提起上訴。

高院法官審酌，阿國已與小萱和解並賠償50萬元，而阿國並無前科紀錄，素行良好。但阿國在證據堪稱明確的下，仍一再飾詞否認，難認有真誠悔意。日前依撤銷原判決，改依犯傷害罪處刑8月；又對被害人為錄音、錄影犯強制猥褻罪，處刑3年4月。應執行有期徒刑3年8月。

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