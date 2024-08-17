台中市刑大今年1月查獲中市吳男，在公寓住處當起「自耕農」栽種大麻。台中市刑大循線2024年1月查獲，查扣大麻成品、植株4株、幼苗10株、種子及栽種工具等，依法送辦，台中地檢署7月依違反《毒品危害防制條例》罪起訴。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

陳淑芬

中市吳男嫌市售大麻太貴，當起「自耕農」，在網路向網友「絕命毒師」買種子及工具，討教種植技術，在西區公寓在住處搭造聚光生長帳篷，成功培育大麻。台中市刑大循線今年1月查獲，查扣大麻成品市價約60萬元，另有植株4株、幼苗10株、種子及栽種工具一批，依法送辦，台中地檢署7月依違反《毒品危害防制條例》罪起訴。

台中市刑大偵四隊隊長林宏霖今天表示，警方今年1月間執行網路巡邏，發現34歲吳男在網路購買大量疑似種植大麻器材，警方報請檢察官偵辦，持搜索票到他位於西區1家公寓搜索，查獲他栽種大麻。

吳供稱，他認為市售大麻太昂貴，乾脆自己栽種，他透過通訊軟體向暱稱「絕命毒師」網友購置大麻種子及種植器具，「絕命毒師」並提供售後服務，教導種植技術，

他栽種過程遇到瓶頸，都向「絕命毒師」討教，搭建1組聚光生長帳篷催生，成功培育出大麻幼苗，收成大麻花。

警方前往查緝攻堅時，吳正搭建另一組大型聚光帳篷準備擴大栽種，警方查扣包括大麻葉、大麻花等成品1包，植株4株、幼苗10株及種子、栽種器具1批等證物。

吳種植大麻收成量不少，警方懷疑他除自用，恐另涉販售，持續擴大偵辦，警詢後，移送台中地檢署偵辦。檢察官今年7月偵結，依違反《毒品危害防制條例》罪將吳起訴。

台中市刑大大隊長李明道呼籲，警方會持續追查毒品來源，溯源打擊不法犯罪，民眾若發現周遭有人吸食毒品，請立即撥打110報案專線，讓毒品無所遁形。