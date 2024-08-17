人類有詐騙集團，鳥類也有詐騙集團！夏候鳥躁鵑於石門水庫托卵藍鵲，兩隻明顯外觀、顏色都不同的鳥類，躁鵑雛鳥張嘴等待藍鵲將食物送進嘴裡，這種罕見生態景象，吸引大批民眾、愛鳥人士聚集，希望能目睹鳥類的特殊生態。（拍鳥俱樂部蔡德旺提供／廖姮玥桃園傳真）

人類有詐騙集團，鳥類也有詐騙集團！夏候鳥躁鵑於石門水庫托卵藍鵲，兩隻明顯外觀、顏色都不同的鳥類，躁鵑雛鳥張嘴等待藍鵲將食物送進嘴裡，這種罕見生態景象，吸引大批民眾、愛鳥人士聚集，希望能目睹鳥類的特殊生態。

台灣野鳥保育協會副秘書長黃蜀婷說，人類有詐騙集團，鳥類也有詐騙集團！多數鳥類親自孵化的卵，在破殼的第一眼就認定為自己的親鳥，而這種托卵寄生行為常發生在杜鵑科的鳥類，噪鵑即為杜鵑科鳥類，該鳥類不築巢、不孵化也不育雛，屬於夏候鳥，只有夏季時才會台灣渡夏繁衍，卻不自己築巢養育雛鳥，有別於其他鳥類，托卵行為真的很特別，噪鵑會將自己的卵下在不同的鳥巢，一巢只下一顆卵，並在高處監控其他鳥類照顧自己的下一代，待雛鳥長大、能飛行後，以聲音引誘將其帶走，石門水庫出現這種特殊的生態，希望能讓更多人了解鳥類的特殊行為。

拍鳥俱樂部的愛鳥人士，日前於石門水庫發現躁鵑托卵藍鵲，該行為非常罕見，要持續從躁鵑下卵於藍鵲巢內，到孵化、飼養才能發現托卵行為。杜鵑鳥是常見的托卵鳥，有約60種的杜鵑鳥不築巢，而是直接將卵下在別鳥的巢裡，由於杜鵑鳥的卵較其他卵更早孵化，可以在破殼後就先本能的將巢內的卵或雛鳥推出巢外摔死。