正值農曆7月半，許多廟宇及民眾都會準備供品祭祀，並焚燒大量紙錢，彰化縣消防局統計，今年1月至7月期間，因敬神祭祀燒金引發的火災共有6件，造成民眾重大財產損失，建議民眾可申請紙錢集中清運服務，或是「以功代金」，將購買金紙的費用轉作捐助弱勢團體，可減少火災發生，又可做公益。

消防局指出，露天燃燒紙錢的潛在風險相當高，建議民眾可向各鄉鎮市公所清潔隊申請「紙錢集中清運服務」，環保局紙錢集中清運專線為047119356，若非要焚燒紙錢不可，應選擇空曠處、遠離易燃物或瓦斯桶，並避免兒童靠近。

此外，必須使用專用金爐，避免紙錢飛散引燃周邊可燃物，風速過大時，不可焚燒，同時也要準備水桶、滅火器等滅火器具。焚燒紙錢後，要確認餘燼撲滅，焚燒過程中也應隨時有人看守，建議香灰要灑水冷卻，等完全熄滅後再離開，盛裝灰燼的垃圾桶也應選用不易燃材質。

彰化縣政府近年不斷推廣「以功代金」，日前舉辦「彰揚中元普渡新風潮，行善做功金減燒」活動，除民眾踴躍參與外，彰化縣環保局今年推廣縣內企業響應以功代金減燒，截至8月13日止，不到1個月內捐款金額已近6萬元，相較去年同期提升2倍以上。

環保局表示，透過推動企業、社區、市場及廟宇等，請民眾集中普渡、將紙錢集中清運，減少普渡所造成的空氣汙染，紙錢集中清運已達992公噸，相較前一年度同期提升12％，不僅在保留傳統的同時，又可減少空氣汙染危害，讓祭祀的敬意不減。