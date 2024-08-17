行政院日前坦承北部電力不足，國民黨立委李彥秀表示，賴清德總統切割前總統蔡英文能源政策謊言，打開嚴重缺電潘朵拉的盒子，卻又將供電問題轉為政治鬥爭，暫停桃園以北地區5MW以上的資料中心設立，質疑難道是不在北部4縣市執政就要讓地區民眾無電可用？喊話賴立刻到立法院進行國情報告，並召開全國能源政策國是會議。

李彥秀指出，台灣缺電問題嚴重，過去在野黨、產業界與美僑商會不斷提醒。賴清德政府選擇切割蔡英文能源政策政治的謊言，打開台灣嚴重缺電問題「潘朵拉的盒子」，卻又惡意的將供電問題轉移為政治鬥爭，宣布將暫停桃園以北地區5MW以上的資料中心設立。

李彥秀質疑，桃園以北4縣市就是國民黨執政，難道民進黨得不到北北基桃民眾的心，就要讓北北基桃的民眾也沒有電可以用？得不到高階AI數據資料中心的發展？民進黨不僅不為過去8年荒腔走板的能源政策向全民道歉，還像是恐怖情人對人民情緒勒索。

李彥秀表示，北部明明就有核二機組可以延役，當初核四暫時封存，也是為了將來有一天因應「不時之需」，現在北部嚴重缺電，就是認真思考整體能源政策與核電使用的最佳時機，結果核能安全委員會主委陳東陽任職不滿1年就請辭，究竟是個人因素？還是不願為賴政府核電政策背書？

李彥秀再次呼籲，現在是台灣能源政策與產業發展的關鍵轉捩時刻，民進黨政府只敢保證「2030以前不缺電」，電廠從規劃到商轉最少都需要6年以上的時間，一個無法提供長期穩定電力保證的政府，哪一家跨國科技大廠敢到台灣來投資設廠？

李彥秀喊話賴清德不要躲在總統府開會獨白，應該立刻到立法院進行國情報告，並召開全國能源政策國是會議，凝聚全民共識，徹底將台灣錯誤的能源政策發展導回正軌，這是對台灣最好，對我們子子孫孫最好，也是最後一次的機會。