巴黎奧運在第一人口大國印度締造收視紀錄，最多人看的是田徑、射擊、角力、曲棍球。印度的奪金希望丘帕拉（Neeraj Chopra）在比賽日晚間11:55分的標槍項目出場，獲得最多觀眾守在轉播鏡頭前，丘帕拉擲出比上屆摘金更佳的成績，但是輸給巴基斯坦射手納迪姆（Arshad Nadeem）改寫奧運紀錄的92.97公尺。

印度本屆沒有金牌，僅抱回1銀5銅，當地媒體《經濟時報》秉筆直書：「303個金牌，這是中國歷年在世界最大舞台的成績。對印度來說，這個數字只勉強達到兩位數的10個，我們以巨大差距落後中國293個金牌。在奧運的競爭上，印度與中國根本不在同一個擂台裡。」

對於有雄心要申辦奧運的印度，這樣的成績無法接受，媒體分析主因是基層投資不足，只能寄望丘帕拉這樣的奇才去爭奪金牌。這方面來說印度與巴基斯坦並無差別，金牌槍手納迪姆從巴基斯坦政府獲得的資助幾乎為零。

《經濟時報》直言，吝於投資就不會有成果，「印度每年在體育的預算僅有中國的1.13%，中國建立了直屬於國務院的國家體育總局，去年投入32億美元。」

此外印度沒有培養國家強項，缺乏穩定衝擊金牌的項目，男子曲棍球雖累積8金，最近一次摘金是在1980年奧運，實力已被他國超越，近兩屆他們都是銅牌。大陸有夢幻跳水隊、無敵桌球隊，但是印度人的國民運動板球歷史上僅出現1次（1900年奧運），第2次將是2028年洛杉磯奧運。