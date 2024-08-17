總統府昨（16）日正式宣布新任駐日代表李逸洋，謝長廷則圓滿結束8年的駐日生涯。外交部長林佳龍於臉書貼文表示，謝長廷是台灣民主化時代以來任期最長的駐日代表，也一直是他非常敬重的前輩，這8年來台日友誼更加緊密，謝的努力功不可沒，除了感謝謝長廷8年的奉獻，也期許李逸洋能讓台日關係更上層樓。

林佳龍提到，2016 年謝長廷受前總統蔡英文之託出任駐日代表，謝長廷是民進黨創黨世代的重要成員，曾任高雄市長、行政院長，能夠邀請他出任駐日代表，充分顯示台灣對日本的重視。

林佳龍也說，2018 年他在台中市長任內，曾與謝長廷在日本一同宣傳當時即將開幕的台中世界花卉博覽會，花博舉辦期間，日本來台觀光客人數突破 200 萬人，謝長廷成為花博在日本的最佳代言人。

林佳龍說，由於台日兩國並無正式外交關係，儘管日本和台灣長期民間互動熱絡，但因中國大陸打壓，官方互動常受限制，但在謝長廷大使任內，2017 年「亞東關係協會」正名為「台灣日本交流協會」，象徵台日關係逐步朝向正向發展。

林佳龍回憶，2021 年當 COVID-19 疫情最嚴峻時，日本慷慨捐贈台灣 420 萬劑疫苗，謝長廷在大雨滂沱中穿雨衣為疫苗送機的一幕，感動無數台灣民眾。而當台灣鳳梨遭中國大陸禁止進口時，日本也立即伸出援手採購，對農民有如一場及時雨，也讓兩國的心緊緊擁抱在一起，再度證明日本是雪中送炭的好朋友。

林佳龍表示，近年來隨中國大陸威權主義擴張意圖日益明顯，台海局勢漸受國際社會關注，日本前首相安倍晉三曾說「台灣有事，就是日本有事」，讓台海和平成為日本朝野關注焦點，日本並和美國多次強調台海和平穩定重要性。近期，台灣海巡署與日本海上保安廳更進行了海上共同訓練，這些重大突破的背後，都少不了謝長廷的默默努力耕耘。

林佳龍指出，台日關係在經濟、安全上的聯繫近年來多有進展，而謝長廷謙稱他的8年駐日生涯只是落實「善的循環」，但實際上謝長廷的「善的循環」深具啟發意義，在台灣艱困的外交處境下，仍有許多熱愛國家的優秀外交官在世界各地默默耕耘，期待能與全球民主國家共同開啟善的循環，為世界的和平穩定做出貢獻。