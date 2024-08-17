上海宣布加入競逐「天空之城」，16日晚間印發《上海市低空經濟產業高品質發展行動方案（2024-2027年）》，要從企業培育、關鍵配套供給、基礎設施建設、空間載體佈局、商業場景等支持低空經濟產業，具體如重點培育eVTOL（電動垂直起降飛行器）、工業級無人機，並連通虹橋與浦東機場、銜接長三角周邊城市的低空空中交通網路。

沃蘭特航空高級副總裁黃小飛更說「上海動起來了，有望給低空經濟產業注入新動力。」

根據上海最新發布的《行動方案》，到2027年，上海將建立低空新型航空器研發設計、總裝製造、適航檢測、商業應用的完整產業體系，核心產業規模達到500億元人民幣以上，並要聯合長三角城市建設全大陸首批的低空省際通航城市，建成全國低空經濟產業綜合示範引領區，加快打造具有國際影響力的「天空之城」。

具體來看，上海將重點培育eVTOL、工業級無人機、新能源通航飛機等細分賽道領軍企業。到2027年，支持10家以上企業落地發展，建成研發製造、適航取證、飛行服務、場景應用全產業鏈。

該《行動方案》提出，要支持企業重點研製4到6人座載人電動垂直起降航空器產品，加快從試點示範到規模化應用。支持企業研製中遠端大載重、末端配送等低空物流無人機，並建設低空飛行所需設施網、空聯網、航路網、服務網。

根據界面新聞報導，此次，《行動方案》提出，上海將在未來幾年加快建設大中小型起降設施及能源設施，聯動長三角相關城市，加快研究金山區、青浦區通用機場規劃。

同時研究劃設連結五個新城、連通虹橋國際機場和浦東國際機場、銜接長三角周邊城市的低空空中交通網絡，試點開通由郊區向中心城區延伸的低空示範航線，佈局開設服務各類應用場景的低空飛行航線，積極申請城市空中交通管理試點。