中市警局婦幼隊17日表示，中市2023年兒少保護事件通報2030件，其中，施虐者身分為父母占57％最多，受虐兒少年齡以未滿12歲之兒童占62％為多。圖為警方走訪校園宣導兒少保護知識。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

虎毒不食子？台中市警察局婦幼隊今天（17日）表示，中市去年通報兒少受虐案計2030件，其中，施虐者為狠父毒母者占57％最多，原因以缺乏親職教育知能占29％最多，次為負向情緒行為及親密關係失調；兒少自保及求助能力有限，呼籲民眾若發現相關案個，即時反映快速通報處置，維護兒少權益。

日前網路流傳1段直播影片，台中彭姓女子在臉書直播時，突然轉身對後方男童大罵三字經，隨後，更動手狠搧耳光，男童嚇得趕忙後退閃避。

婦幼隊指出，該案是經熱心網友發現，撥打110報案，警方當日即通報社會局介入處置，並到場查訪，確認人身安全無虞，後續協助聲請保護令，將彭女依違反《刑法》妨害幼童發育罪嫌移送偵辦。

婦幼隊表示，據衛生福利部統計，台中市2023年兒少保護事件通報有2030件，其中，施虐者身分為父母占57％最多，原因以缺乏親職教育知能占29％最多，次為負向情緒行為占15％、親密關係失調占14％；至於受虐兒少性別男女比例相當，年齡以未滿12歲之兒童占62％為多。

婦幼隊指出，於兒少自保及求助能力有限，常於受虐成傷送醫後才被揭露，為儘早拯救無辜孩童脫離險境，台中市警局與各網絡單位成立聯繫窗口快速通報處置。

「通報者個資保密，不必擔心身分曝露！」婦幼隊呼籲，民眾若發現疑似兒虐個案，撥打「110」最快速有效，警方接獲後將派遣員警到場，通報婦幼警察隊積極協助處理，並聯繫相關單位積極介入處置；此外，衛生福利部的「社會安全網－關懷e起來」線上通報，則由各縣市政府社會局處理，派社工訪視、處置。

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