海巡署提供

大陸結束休漁期開工首夜即發生不幸事件！一艘陸籍漁船「閩龍漁63877」在金門東碇島東方6.6海浬，遭不明船舶擦撞沉沒，據悉船上7名人員，4員已由週遭漁船尋獲救起，尚有3員仍失蹤待尋。由於案發海域幾乎都遭大陸漁船佔滿，且是陸方貨輪固定行經路線，並無我方漁民作業，因此相關單位研判應是陸船肇事後逃逸，目前仍在調查當中。

海巡人員指出，目前東碇島周邊海域，因大陸禁漁期解禁，一下湧入上萬艘漁船作業，從航跡圖上看，幾乎整個海面都滿布大陸漁船，我方漁民並沒進入此海域作業。加上該處是大陸貨輪必經路線，因此不排除是因深夜視線不佳而撞船，但肇事的船隻案發後行蹤不明，研判應是陸船。

據了解，海巡署也呼籲，東碇島是劉五店國際航道的必經路線，在東碇島近海捕魚作業時，一定要注意安全，尤其是夜間期間。

據了解，這起船難也是自今年3月14日在金門東碇島海域大陸漁船「閩龍漁61222」沉沒，6名船員中2人失蹤之後，再次發生憾事，尤其又在民俗節日中元節前夕發生，不免讓人有過多的聯想。

海巡署第十二巡防區凌晨獲報後，立刻通報線上艇PP3505前往該海域協助搜救；清晨5時9分，再增派PP3552及PP10081兩艇前往協助搜救，但截至目前為止，仍無任何獲救的消息傳出。

海巡署表示，該署第十二巡防區把握救人黃金72小時，將以輪班方式，日以繼夜投入最大能量投入搜救能量外，中方船艇中國漁政35506，中國海警14513，中國漁政35501，中國海巡08186，皆於上午8時前到事故海域共同投入搜索中。