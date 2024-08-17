WHO宣布M痘為國際公共衛生緊急事件，台灣M痘疫情也繼續升溫，今年至今台南市已有3例本土確診病例，市府衛生局呼籲符合M痘疫苗接種條件的民眾，盡速打滿2劑M痘疫苗，並注意非洲旅遊安全，包括剛果民主共和國、中非共和國、剛果、蒲隆地、肯亞、盧安達、烏干達。

台南市政府衛生局呼籲符合M痘疫苗接種條件的民眾，盡速打滿2劑M痘疫苗，並注意非洲旅遊安全。（衛生局提供／洪榮志台南傳真）

衛生局表示，根據疾病管制署資料顯示，M痘從2022年6月23日起列為第二類法定傳染病以來，累計確診399例病例，包含377例本土、22例境外移入。其中，今年截至8月14日累計40例病例中，有37例本土及3例境外移入。

衛生局指出，M痘主要是透過人傳人的途徑傳播，因密切接觸確定個案的皮疹、瘡痂、體液造成傳染，尤其是親密接觸的性行為，包括：親吻、口交、肛交或陰道性交等，潛伏期約為1至21天，當出現發燒或全身性症狀時具有傳染力，發疹期間傳染力最強，持續至全身疹子均結痂脫落為止。

M痘感染後的症狀，包括發燒、畏寒／寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大等；發燒1至3天後出現皮膚病灶，通常自臉部蔓延致身體其他部位，四肢比軀幹更常見。皮膚病灶出現後會依斑疹、丘疹、水泡、膿疱階段變化，最終結痂脫落，嚴重病患疹子數目可達數千。民眾若出現上述等疑似症狀，應戴口罩並盡速就醫，且主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史，以利診斷治療。

衛生局表示，因應國際疫情，疾管署已將剛果民主共和國的旅遊疫情建議等級提升至「第二級：警示」，並將該國鄰近已有疫情、或已出現Ib型病毒的國家，包括中非共和國、剛果、蒲隆地、肯亞、盧安達、烏干達等6國提升至「第一級：注意」。

儘管國內尚未有感染M痘Ib型病毒個案，但衛生局仍提醒民眾如果前往高風險國家或風險場域，應落實自我防護，旅遊期間避免出入可能與不特定人士密切接觸的高風險場域，也應避免接觸或食用野生動物。

衛生局李翠鳳局長呼籲，符合M痘疫苗接種條件的民眾，包括：近1年有風險性行為者（例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）、過去曾罹患性病、或性接觸對象有前述任一情形者等，應盡速完成2劑疫苗接種，全市12家合作醫院及37區衛生所均提供接種服務，詳請可上衛生局網站查詢。