高雄市動物保護處在燕巢動物關愛園區的「吹狗螺度假村」推出「動物職人Baby Boss與浪漫狗醫生」體驗系列課程，圖為學員幫狗洗澡。（動保處提供／林瑞益高雄傳真）

今（17）日是2024「國際流浪動物日」，高雄市動物保護處在燕巢動物關愛園區的「吹狗螺度假村」推出「動物職人Baby Boss與浪漫狗醫生」體驗系列課程，200名大小朋友參加，與「浪浪」打成一片，課程多元像是「獸醫Baby Boss組」與「怕狗矯正班」。

「動物職人Baby Boss與浪漫狗醫生」體驗課程內容包括幼犬社會化、幫狗狗洗香香和幸福大富翁的「毛起來玩稅組」、動物法醫與小小訓犬員的「浪漫狗醫生組」、追追追吹箭課和小獸醫師體驗的「獸醫Baby Boss組」，還有特別的「怕狗矯正班」，200個名額一開放報名就秒殺，還有不少外縣市暑假回到高雄的小朋友參加，讓燕巢關愛園區熱鬧非凡。

來自彰化縣信義國小4年級的郭姓學生因為去年沒有參加「動物法醫課」，他請爸媽一定要留意動保處課程開放資訊，讓家長壓力破表，手刀報名搶到名額。郭姓學生希望未來能化身動物小法醫，長大後想替動物伸張正義。

高雄左營區勝利國小的陳姓兄弟則優先選擇「怕狗矯正班」，因為小時候在鄉下被狗追，超級怕狗，但其實他們都是非常愛護這些小動物的，所以第一首選就決定參加這堂職人課，希望有天可以克服恐懼，慢慢理解狗，長大有機會來收容所領養狗狗給它一個家。

高雄市政府農業局長張清榮表示，動保處透過課程簡易解析案件與實際體驗執行流程，激發孩子學習理解動機，同時也依據不同年齡層設計教案內容，讓動物收容所變成一座有趣的學習場域。

「國際流浪動物日」訂於每年8月的第3個周六，是由國際動物權利協會於1992年發起，旨在喚起全球對無家可歸動物問題的關注，促進各國以絕育、領養等方式，提高民眾對於流浪動物的重視。