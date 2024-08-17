烏克蘭軍隊持續進攻俄羅斯邊境庫斯克地區，消息指出，烏克蘭炸毀塞姆河（Seim River）上一條供俄軍運送士兵與物資，並具有重要戰略意義的大橋，令俄軍的後勤補給面臨威脅，但隨著戰線拉長，烏克蘭也付出相應的代價，就是烏東守軍的壓力更沉重。

BBC報導，庫爾斯克州代理州長斯米爾諾夫（Alexei Smirnov）週五在Telegram發表聲明說，「由於烏克蘭方面的襲擊，格盧什科夫斯基（Glushkovsky）區一座橫跨塞姆河的公路橋被摧毀」。

親克里姆林宮的Telegram頻道「Mash」聲稱，烏軍是用HIMARS火箭炸了這座橋，導致至少27個定居點交通被切斷，難以疏散平民。俄羅斯反對派媒體網站Istories也聲稱，這座橋位於「俄羅斯武裝部隊的關鍵後勤區域」。

The bridge was submerged 🐱 pic.twitter.com/bLJtaxgCuo — Ukrainian Air Force (@KpsZSU) August 16, 2024

烏克蘭對俄羅斯領土的奇襲奏效，已導致超過12萬人逃離邊境。烏克蘭軍事總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）向總統澤倫斯基報告：「攻擊部隊持續戰鬥，在部分地區向敵方推進一至三公里。」瑟爾斯基說，烏軍在整個戰線持續戰鬥，有望在距離邊界13公里的馬拉洛克尼亞村（Mala Loknya）的持續戰鬥中俘虜多人。

不過，將戰線拉長至俄羅斯境內、分出兵力與彈藥發動攻勢，烏克蘭也付出相應的代價，烏東守軍的壓力會越來越大。據悉，俄羅斯軍隊正在烏東頓內茨克（Donetsk）推進，已進入該地區2個具有重要戰略意義的城市，如波克羅夫斯克（Pokrovsk）和米爾諾赫拉德（Myrnohrad）10公里範圍內，當地政府敦促居民盡快撤離。