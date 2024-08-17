國道3號南向約239.8k處名間近竹山路段17日上午約10時28分傳出5部車輛相撞交通事故，釀3人輕微不適送醫，無大礙。（民眾提供／潘虹恩南投傳真）

國道3號南向約239.8k處名間近竹山路段17日上午約10時28分傳出5部車輛相撞交通事故，釀3人輕微不適送醫，無大礙。（民眾提供／潘虹恩南投傳真）

國道3號名間段傳5車事故！國道3號南向約239.8k處17日上午約10時28分傳出5車追撞交通事故，先是1輛BMW轎車撞上前方TOYOTA轎車後，後方3車又撞上，釀3人不適送醫，無大礙。事故一度占用內、中線2車道，造成車流回堵2公里，經警方到場處理，近11時排除事故，恢復順暢。

國道3號南向約239.8k處名間近竹山路段17日上午約10時28分傳出5部車輛追撞交通事故，國道警察第七大隊獲報後趕抵現場處理，據調查，1輛BMW轎車行駛內側車道時，疑似因未注意車前狀況撞上前方TOYOTA轎車，而後方不明車型黑色轎車、KIA轎車和HONDA銀色休旅車也接續追撞成一團，釀3人輕微不適送往竹山秀傳醫院，不過到院後未進一步檢傷即離院。

國道3號南向約239.8k處名間近竹山路段17日上午約10時多傳出多部車輛相撞交通事故，造成後方車流壅塞、行駛速度緩慢，國道警方趕抵現場處理，事故詳情正在調查中。（圖擷取自「高速公路1968」即時路況）

適逢假日出遊車潮多，5車事故發生後占據內側與中線2車道，後方車輛僅能從最外線1車道行駛，造成車流壅塞、行駛速度緩慢。警方表示，短暫封閉內側車道、中線車道進行拖吊，影響車流約回堵2公里，於10時55分排除事故恢復通車，事故詳細事發經過及肇事原因仍待進一步調查釐清。

國道警察第七大隊呼籲民眾，「安全距離保持好，養足精神上國道」，駕車時遵守速限保持安全距離，才能順利煞停。