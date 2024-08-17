大陸國台辦旗下智庫「海峽兩岸關係研究中心」主辦的「2024兩岸關係研討會」今（16）日上午登場，國台辦副主任仇開明致詞表示，賴清德堅持台獨立場、煽動兩岸對立對抗、阻撓限制兩岸交流合作，對此大陸絕不姑息、堅決反制。他更稱，「挾洋謀獨是自我催眠」，大陸要增強統一定力，增強統一的信心和決心。

「兩岸關係研討會」為一年一度的大型涉台學術會議，迄今已舉辦15屆，今年於山東青島舉行、與會學者及官員等相關人士逾百位，會議主題為「鑄牢民族認同 共促民族復興」，討論議題有二：「『台獨史觀』的謬誤與危害」、「摒除『台獨史觀』，守牢共同精神家園」。

在17日上午的大會開幕式上，仇開明致詞時分享三點，第一，要以國家前途為先，堅定守護台海和平穩定。他說，儘管兩岸尚未完全統一，中國的主權領土完整從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。台獨分裂是統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。

他批評，賴清德上台以來，頑固堅持台獨分裂立場，惡意煽動兩岸對立對抗，阻撓限制兩岸的交流合作，「妄圖倚外謀獨、倚武謀獨」，破壞了台海和平，損害了同胞福祉，嚴重挑釁一個中國原則，對此大陸絕不姑息，堅決反制。

仇開明稱，「廣大台灣同胞具有光榮的愛國主義傳統，希望大家與我們一道堅持體現一個中國原則的九二共識，堅決反對台獨分裂和外來干涉，堅定守護台海和平穩定，共同維護和平統一的光明前景，把國家民族的前途命運牢牢掌握在中國人自己手中」。

第二，要以同胞福祉為念，堅定推動兩岸的交流合作。仇開明強調，無論台海形勢如何變化，大陸照顧兩岸同胞的初衷不改、誠意不減。大陸將促進兩岸的經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展；將繼續堅持為兩岸同胞謀利造福的理念初衷，堅持推動兩岸關係走親走好的政治導向。他說，歡迎更多台灣同胞，尤其是廣大台灣青年加入到兩岸交流合作中來，在交流中增進互信，在合作中拉近距離。

第三，要以民族利益為重，堅定實現中華民族偉大復興。他表示，兩岸同胞同屬中華民族，理應築牢中華民族共同體，同心共創民族復興的美好未來。他批評，「台獨勢力是把頭埋到沙子裡面，坐井觀天」，「挾洋謀獨自我催眠，我們要在深刻學習台獨史觀的荒唐荒謬的同時，增強統一定力，增強祖國必須統一也必然統一的信心和決心」。