來自雲林北港的黃建男，家中7個孩子都經由母體感染B肝。由於當時B肝沒有特效藥，他前前後後吃了10年的中藥，未尋求西醫協助，在37歲那年確診肝癌，經歷了一場「震撼教育」。由於孩子年紀小，他向上天祈求讓他活久一點，也不再亂吃藥。31年過去，他勤於追蹤，成功挺過3次復發，活著看到孩子長大，還抱了孫子，感到心滿意足。

黃建男在學生時代，就因捐血被告知有B肝帶原，當兵時又因為急性肝炎發作在醫院躺了快2個月。當時B肝並無特效藥，於是他轉而尋求中醫治療，前前後後共吃了約10年的中藥。

1992年底，黃建男因身體不適住院，未發現肝臟有異狀，但是出院後他不放心，轉赴臺大醫院檢查，發現肝臟有兩顆腫瘤。那年他才37歲，兩個孩子還很小，忍不住向老天爺祈求讓他活久一點，陪孩子長大。

31年來，黃建男經歷了肝癌3度復發，開刀、栓塞、電燒都用上了，最近一次復發是2018年4月，做了一次栓塞和一次電燒，3天就出院。黃建男說，早年肝癌手術是非常大的手術，那時醫師說成功率大約一半，簽手術同意書的手都在發抖，且術後得住院將近1個月，身心耗損大。如今不僅有微創手術，還有各式各樣的療法可選擇，早已不可同日而語。

黃建男無法改寫自己的肝癌家族史，但他做對了許多事情，勤於追蹤就是其一。每次的復發，肝腫瘤都在3公分以下。此外，他也不再亂吃藥，親友介紹各種偏方、健康食品也都拒絕，如今不僅活著看到孩子長大，還抱了孫子，已感心滿意足。

肝基會總執行長楊培銘說，主動篩檢、積極追蹤、及早治療是預防肝硬化及肝癌的關鍵3部曲。目前慢性肝病及肝硬化已掉到十大死因之外，而肝癌在十大癌症死因中也早已降至第2名。近年來B肝、C肝藥物的突破與給付，讓肝癌整體發生率緩慢下滑，然而台灣成年人每年仍有7000多人死於肝癌，5000多人死於肝硬化。

定期追蹤及早發現肝癌及早治療是根除肝病、消滅肝病最重要的方法，全民腹部超音波就是最重要的手段與工具。肝基會董事長許金川表示，全民腹超是肝病防治的最後一哩路，肝基會今年邁入30週年，將繼續秉持「人人好心肝、人人好健康」的宗旨，一起為肝病防治大業貢獻心力，共同迎接一個沒有肝病的美好未來。