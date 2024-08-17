台語金曲歌王羅時豐近年來轉戰網路，憑藉YouTube頻道「羅時豐DL.不務正Ya」走紅，日前卻無預警切割頻道，並將影片全數下架，疑似與身為節目製作人的侄子張敏慎及原本的工作團隊鬧翻，因此他未來只會出現在外甥謝毅宏、吳秉辰經營的全新YT頻道「大牛比較懶」。如今外甥謝毅宏也在社群曬出羅時豐的近況。

謝毅宏16日在臉書曬出與羅時豐拍攝廣告的花絮照，當中可見三人拿著代言商品，開心地對著鏡頭燦笑，羅時豐的氣色看起來相當不錯，而謝毅宏也透露自己因為拍攝，「人生第一次吹小喇叭」。

謝毅宏16日在臉書曬出與羅時豐拍攝廣告的花絮照。（圖／翻攝自謝毅宏臉書）

和羅時豐拆夥後，侄子張敏慎曾透過律師發出聲明，表示與羅時豐、不務正業娛樂有限公司因生涯規劃不同，經溝通後決定終止對於YouTube頻道「羅時豐 DL.不務正 Ya」合作關係，至於有關媒體報導他因AB合約問題遭羅時豐切割，他也強調：「本人鄭重澄清絕無AB合約之事，亦祈請其他媒體朋友切勿再傳播本人涉有AB合約問題，毋任感荷」。

羅時豐未來只會出現在外甥謝毅宏、吳秉辰經營的全新YT頻道「大牛比較懶」。（圖／翻攝自臉書）

至於謝毅宏日前出席記者會，被問及此事時，他則回應：「姑丈有交代，目前沒事，大家就各自安好」，並且表示目前家裡氣氛都ok，希望網路上大家心平氣和，不要有謾罵的聲音，「因為這組合大家是喜歡的！相信更多是不捨，希望先各自安好，後續有什麼消息大家可以等待，現在希望大家都好」。