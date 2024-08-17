2024巴黎奧運被捲入性別爭議的兩名女拳擊手林郁婷及凱利夫，扛住網路霸凌風波雙雙奪金，引發全球關注。阿爾及利亞女將凱利夫除將對網暴提告，近日也在社群平台上曝光自己的新造型，與場上的強硬模樣不同，她畫上全妝、放下頭髮，一展柔和氣質，引發網路熱議。

扛住性別風波奪下奧運金牌的阿爾及利亞女拳擊選手凱利夫（Imane Khelif），在社群平台曬出新造型。（翻攝自IG/ imane_khelif_10）

凱利夫（Imane Khelif ,另譯克莉芙）日前在社群平台Instagram發布reels短片，曝光自己的新造型，畫面中凱利夫先是朝著鏡頭揮拳，接著畫面一轉，凱利夫就畫上精緻全妝，粉色眼影、唇彩，身穿粉色碎花的洋裝，搭配搭配同色系的花朵耳環，頸上也掛著在巴黎奧運拿到金牌，對著鏡頭露出燦爛笑容。

影片曝光短短兩天，就已經已獲得超過92.5萬個讚、4.6萬則留言，引發網路熱議。許多支持者紛紛留言，「像是個女王」、「既強壯又美麗」、「以妳為榮我的姊妹，擊退他們」。

凱利夫與台灣國手林郁婷都遭國際拳擊總會（IBA）以未能通過性別檢測為由，取消世錦賽獎牌，風波延燒到巴黎奧運，國際奧會則力挺兩人參賽資格，強調她們從小到大都是女性。而林郁婷與凱利夫也不負全國力挺，在各自量級奪下金牌，返國也都獲得英雄式歡迎。

凱利夫在賽事期間和賽後，都強調自己有資格參賽，「我和其他女性一樣，都是女人。我生為女人，以女人的身分生活，以女人的身分比賽，這一點毋庸置疑」。賽後也提出告訴，指控英國作家J.K.羅琳（J.K. Rowling）與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）涉嫌「嚴重網路霸凌」，連美國前總統川普都可能被調查。