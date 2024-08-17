一名人夫某日滑手機時，赫然發現妻子與快遞送貨員，竟然經常相約打野砲，送貨員還說「要讓妳潮吹、抽蓄」，而妻子也多次自拍內衣照給男方觀賞，人夫氣炸向法院提告送貨員求償70萬，橋頭地院法認定，送貨員賠償20萬元為適當，全案可上訴。

根據判決書，人夫去年使用手機時，竟發現妻子小美與一名送貨員阿國親密對話，内容提到兩人要私約見面到嘉義出遊，阿國還邀妻子私下去「打野砲」，阿國還挑逗小美說要讓她「潮吹」、「抽蓄」。

丈夫發現，阿國經常傳「我頂多帶妳打野炮」、「我比較想讓妳抽蓄」、「讓妳潮吹嗎？」、「妳等等直接跟我說就可以了，我在慢慢找妳的爽點」、「妳在家都這樣穿那他不會想要嗎？」、「想誘惑誰呢？」這類對話給妻子。

約人妻打野砲HIGH喊「讓妳潮吹」，送貨員慘賠20萬。(圖：Shutterstock／達志）

而妻子也傳送多張裸露僅穿著内衣之清涼照給阿國，並回「看在哪裡試」、「只想誘惑你」、「我不應該讓你生氣更不應該讓你感到寂寞難過！」甚至兩人私下訂好旅館準備同宿同遊，這時人夫才驚覺被妻子與送貨員有逾越一般男女正常之交往關係，於是提告賠償70萬元。

阿國出庭時辯稱，她知道女方已婚，兩人之間的簡訊對話只是開玩笑而已，雖然有跟著一起出去玩，但沒有性行為，但小美卻說，僅兩次與阿國單獨出遊，有外宿、牽手、擁抱，親吻，但沒有發生性行為。

法官認定，根據雙方鹹溼對話，已足夠證明兩人逾越男女正常交往，判阿國賠償20萬元精神撫慰金為適當，全案可上訴。