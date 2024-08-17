美國選民對川普和賀錦麗年齡的看法

78歲的美國共和黨總統候選人川普花了好幾個月，把81歲的前對手拜登總統塑造成無法託付國家未來的心智衰退老人。如今，他正面臨來自民主黨總統候選人賀錦麗的類似攻擊。

《政治》（POLITICO）新聞網16日報導，民主黨能祭出這策略，是因賀錦麗現年59歲，要比川普年輕得多，而這是換下拜登的副產品。這也是賀錦麗競選團隊向美國人闡述更廣泛的論點之一，也就是前總統是過往的遺物，國家承受不起重返那個時代。

「川普的部分主張確實是要讓國家走回頭路，而不是向前邁進——將它拉回大家不願重返的時代。而年齡是其中一部分，」拜登的長期顧問鄧恩（Anita Dunn）說，「但我認為，相對於副總統目前所做的事，也就是對比這個國家可能達到的正向願景與川普的願景，單純以年齡來打川普，並不是那麼有效。」

這種更微妙的論點主張，年齡問題對78歲的川普不太管用，長期以來，選民一直認為，他比 81歲的拜登顯得更年輕。馬凱特法學院（Marquette Law School）上周發布的全國民調發現，57%受調者認為，川普太老，相較之下，79%擔心拜登的年齡，而只有 13% 的人對 59 歲的賀錦麗有同樣的看法。

不過，一些民主黨人很高興，終於能以年齡來發動攻擊，先前好幾個月，他們都被迫為美國史上最年長的提名人辯護。60歲的民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）本周在加州新港灘（Newport Beach）的一次募款活動中，便公開攻擊川普的年齡。他批川普「精神差」、「倦容滿面」，是個「需要在周末休息一下的傢伙」。

Trump spent months attacking Biden's age. Now it's coming back to bite him. https://t.co/obtEcNmvDw — POLITICO (@politico) August 16, 2024

然而，專家認為，過分強調川普的年齡，可能會疏遠較年長的選民，並在賀錦麗及其他民主黨人為拜登的年齡辯護後，顯得很虛偽。

「我了解未來與過去的對比論點，那樣做很聰明，」資深共和黨策略家海耶（Douglas Heye）說，「但人們或許會認為，川普反覆無常、注意力不集中、怪異，或其他任何事……但在選民心中，川普是個充滿活力的人。你可以說那是良性活力，或是惡性活力，但他就是充滿活力。」