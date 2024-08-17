簡舒培17日秀出民眾黨台南黨部群組照。（翻攝至臉書簡舒培 台北真速配 ）

民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳風波持續延燒。民進黨台北市議員簡舒培17日於臉書表示，柯文哲政治獻金爛帳一大堆，連自家黨員都看不下去，並秀出民眾黨台南黨部群組訊息，有黨員於群組質疑，為何去年透過「小額政治捐獻」捐款，卻沒計入今年個人所得稅報稅扣抵？

簡舒培指出，柯文哲政治獻金案爆發，其中柯競總有申報一筆台南造勢475萬「場地費」，然而台南市黨部主委蔡宛秦，突發出「不自殺聲明」，並爆料場地是合法申請的路權「根本沒有花到錢」。

簡舒培說，不只蔡宛秦擔心被誤會中飽私囊急得跳腳，有民眾黨台南黨員越想越不對勁，直接在內部群組發問，去年透過「小額政治捐獻」，捐錢就送襪子、T恤等小物，但捐出去的錢「完全沒有計入今年個人所得稅報稅扣抵」，甚至也沒有拿到任何憑據！

簡舒培解釋，一般捐贈政治獻金，捐贈者會拿到收據，如果是買商品，也應該拿到發票或收據。很明顯地，提出疑問的黨員，既沒有收到發票，也沒有列入所得稅扣抵，直言民眾黨員捐錢換小物相挺，卻沒憑據也沒抵到稅？

簡舒培表示，柯文哲每天喊窮，結果政治獻金攤開來卻是一本爛帳，支持者跟黨員們以為捐款買小物是支持阿北，結果捐出去的錢至今流向不明，呼籲柯文哲出來講清楚，請告訴你的黨員，這些錢到底去哪了？