菲律賓外交部長馬納羅16日在「菲律賓外國記者協會論壇」（FOCAP Forum）回應提問時表示，台海局勢對菲律賓相當重要，盼各方能以和平方式解決爭議。對此，外交部表達歡迎與肯定，同時期盼在「總合外交」的價值、同盟及經貿三個支柱下持續深化台菲實質合作關係。

外交部指出，馬納羅表示，台海局勢對菲律賓相當重要，盼各方能以和平方式解決爭議。這是繼今年7月30日菲美2＋2聯合聲明納入台海和平穩定重要性相關文字後，菲國外交部長再次公開發聲支持台海和平。

對此，外交部對此表示歡迎與肯定，並願在「總合外交」的價值、同盟及經貿三個支柱下持續深化台菲實質合作關係。

外交部表示，菲國政府高層近期多次公開關切台海情勢，呼籲維護台海和平穩定，包括菲律賓總統小馬可仕及外交部長馬納羅。外交部歡迎國際社會持續與我國共同努力維持台海和平穩定，捍衛民主、自由、法治等普世價值及自由開放的印太區域。