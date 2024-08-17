37歲南韓演員張根碩日前於社群上透露，1年前被診斷出罹患甲狀腺癌，並接受手術治療，所幸恢復狀況良好，才決定將罹癌一事公開。醫師表示，甲狀腺癌初期幾乎無不適症狀，只有少數人會有聲音改變（沙啞）或頸部淋巴結腫大，不過，若能在早期就診斷出來並治療，預後都相對其它癌症要好。

放射科主任醫師沈彥君先前於診所專欄撰文指出，甲狀腺癌依病理診斷不同，疾病的發展及預後也會有所差異。而根據細胞的分化程度，甲狀腺癌可分為乳突癌、濾泡癌、髓質癌、未分化癌及淋巴癌等類型。

沈彥君接著說，慶幸的是大多數罹患甲狀腺癌的病理類型為於乳突癌（占8成以上，好發於20～45歲女性），其次為濾泡癌（近1成，好發於40～50歲年齡層），這2種類型的甲狀腺癌，若能在疾病早期就診斷出來並接受治療，預後都相對其它癌症要好，10年存活率可達90～95％。

沈彥君提醒，甲狀腺癌在發生初期幾乎是完全無不適症狀，僅少數人可能會有聲音改變（沙啞）或頸部淋巴結腫大，大多數人都是因為健康檢查意外發現。在篩檢上，現階段最快速的影像檢查是甲狀腺超音波，且不具放射線，可清楚檢視整體甲狀腺，找出可疑的結節。若有疑慮的病灶，建議進一步安排細針穿刺細胞學檢查，提高癌症診斷率。

敏盛醫院內分泌及新陳代謝科主任蔡明翰曾提到，國人甲狀腺結節盛行率不低，由於多數無症狀，大多在健檢時才發現，但甲狀腺結節惡性機率僅5％，民眾無須過度的恐慌，建議可於首次健檢時安排超音波檢查，後續遵照醫囑追蹤即可。

蔡明翰提醒，甲狀腺結節好發於20歲以下或65歲以上族群，盛行率女比男高，但男性罹患惡性結節的比例高於女性，若發現頸部有硬塊，越是固定不動，惡性機率越高。