最高法院日前三審判決確定，長榮集團已故總裁張榮發遺囑有效，星宇航空董座張國煒可獨得140億元遺產，張國煒昨（16）日晚間在開航西雅圖航線執飛前，在機場大廳接受媒體訪問時指出，對於用途一切都沒有計畫，等真的確定拿得到再說，後續法律程序，全權委託給律師團處理。

被問到是否會投入星宇航空的營運，張國煒直言目前沒有計畫，「要等真的確定拿得到再說」，他也指出，經過冗長的法律驗證，確認遺囑是總裁個人意志，沒有任何造假，「這是最重大的意義」。

恩典法律事務所創辦人、律師蘇家宏則在臉書分享，長榮集團遺產爭議在前幾天判定遺囑有效後，雖然遺囑上要把遺產給張國煒，但目前他仍然沒有取得全部的遺產，該做的下一步是？

蘇家宏表示，不用提告，而是正式聯絡並以函文請遺囑執行人執行遺囑，將張榮發的遺產，依照遺囑移轉至張國煒名下，無需進行遺產分割訴訟或等待特留分訴訟。（文章未完…全文見此）