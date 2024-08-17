客運業普遍面臨駕駛缺員問題，為了擴大徵才吸引更多民眾投入駕駛工作，交通部公路局新竹區監理所與桃園市交通局合作，24日10時至14時，於桃園客運總站舉辦「駕駛安薪 運轉成金」大客車駕駛擴大徵才，公車、客運提供280個職缺，最高薪水8萬元，還有其他獎金與福利。

新竹區監理所表示，擴大徵才活動將邀請包括桃園客運、亞通客運、亦捷科技、中壢客運、捷乘客運、國光客運、指南客運、臺北客運、三重客運、首都客運、大都會客運，以及葛瑪蘭客運等客運業者設攤招募，預計提供約250個駕駛員職缺，另外還有部分遊覽車業者提供約30個駕駛員職缺，薪資待遇約4萬5000元至8萬元不等，還有其他獎金與福利等，薪資條件相當優渥。

另對於目前尚未從事客運駕駛或不具有職業大客車駕照的民眾，該所推出大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案，提供駕駛訓練費用、訓練期間生活津貼及穩定就業獎勵金等多項補助，最高可領13.9萬元。

此外，桃園市交通局也配合再推動「受訓即就業」大客車駕駛疊加補助方案，提供學習津貼、完訓獎金、里程碑獎金及儲蓄險(原住民及新住民)等多項補助，希望透過中央與地方共同合作，穩定大客車駕駛就業市場及吸引更多朋友投入駕駛服務工作，為民眾提供穩定、安全及高品質的客運服務。

另外活動當天也將邀請勞動就業職訓服務處及交通警察大隊等相關單位，於現場提供就業諮詢與媒合輔導服務，以及進行交通安全相關業務宣導等，歡迎民眾參加。