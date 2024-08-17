新竹縣新埔義民廟今年邁入建廟第236周年，褒忠亭義民節活動開幕式也於17日盛大登場，新竹縣長楊文科及客委會副主委范佐銘率石光聯庄一同挑擔奉飯進場，今年亮點除了有融合傳統與現代的客家八音及鼓點，還有8名坪林國小學生擔任祝禱生及禮生，展現客家文化傳承精神。

褒忠亭義民節祭典為國家指定重要民俗中，唯一屬於客庄傳承的無形文化資產，極具指標性及文資價值，文化局長章宗耀解釋，義民祭呈現團結、祥和的氣氛，兼顧藝術與教化意義。義民信仰的精神及價值，最能在一年一度的義民祭活動中展現無遺。

今年輪值祭典區由睽違15年的石光聯庄負責，楊文科重視客語的傳承，盼能持續透過培訓學生擔任禮生、祝禱生，從石光聯庄轄下的坪林國小選出學童擔任祝禱生及禮生，讓義民祭文化及客家語言能源遠流長。同時此次的八音團隊與街舞一同在廟前表演，顯見此次祭典精彩熱鬧，展現對義民爺爺的尊崇，邀請民眾在8月23日祭典時前來參拜。

范佐銘也感謝新竹縣政府與義民廟的籌畫，褒忠亭義民節祭典是文化部列為重要的民俗祭典啟動，盼全台想要認識客家文化的朋友來參與祭典，此次祭典安排傳統水燈製作、奉飯儀式及創意神豬神羊等，是當地重要且特殊的民俗生活。