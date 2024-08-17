綜合外媒報導，該提案包括為首次購屋者提供2.5萬美元補貼、大幅擴大對父母的稅收抵免，以及對處方藥設定自付上限等激進且昂貴的舉措。賀錦麗還提出了防止雜貨店哄抬物價和降低在健康保險市場購買醫療保險成本的舉措。「當選總統後，我將專注於為中產階級創造機會，促進他們的經濟安全、穩定和尊嚴。」賀錦麗16日在北卡羅萊納州Raleigh稱，民主黨人在拜登退選後重新認為有望奪下該州。她誓言要「將降低成本和提高所有美國人的經濟安全作為首要任務。