綜合外媒報導，該提案包括為首次購屋者提供2.5萬美元補貼、大幅擴大對父母的稅收抵免，以及對處方藥設定自付上限等激進且昂貴的舉措。賀錦麗還提出了防止雜貨店哄抬物價和降低在健康保險市場購買醫療保險成本的舉措。「當選總統後，我將專注於為中產階級創造機會，促進他們的經濟安全、穩定和尊嚴。」賀錦麗16日在北卡羅萊納州Raleigh稱，民主黨人在拜登退選後重新認為有望奪下該州。她誓言要「將降低成本和提高所有美國人的經濟安全作為首要任務。
賀錦麗誓言打造「機會經濟」 提議補貼首次購屋者2.5萬美元
美國副總統賀錦麗接棒總統拜登參選美國總統之後，誓言要打造「機會經濟」，她公布的經濟議程試圖透過為美國窮人和中產階級，提供全面的新補貼和稅收優惠來解決通膨負擔。這項計畫是賀錦麗在競選初期推出的首項重大政策計畫，旨在應對她最大弱點之一：選民對疫情後物價飛漲的不滿。
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