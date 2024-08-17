根據美國勞工統計局16日公布的資料，7月初遭受風暴襲擊的德州的失業率僅上升0.1個百分點至4.1％，低於全國平均水準。與此同時，美國其他27個州和華盛頓特區的失業率也上升，其中10個州的升幅至少為0.2個百分點。州一級的非農就業資料也顯示「貝里爾」的影響可能不大。