根據美國勞工統計局16日公布的資料，7月初遭受風暴襲擊的德州的失業率僅上升0.1個百分點至4.1％，低於全國平均水準。與此同時，美國其他27個州和華盛頓特區的失業率也上升，其中10個州的升幅至少為0.2個百分點。州一級的非農就業資料也顯示「貝里爾」的影響可能不大。

美大選震盪「多留現金」 若川普再次當選 谷月涵這樣表態
美國民主黨全代會將登場 國民黨觀選團抵芝加哥
美民主黨副總統候選人沃爾茲的中國歷史成對手攻擊靶心
#全國 #失業率 #美國 #半數 #颶風
樂齡幸福情報站 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷