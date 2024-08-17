泰韓恐怖片《薩滿》製作團隊全新驚悚懼作《鬼花園：詛咒》，取材自真實存在的韓國三大鬼屋「長春花園」，網路上流傳「消失的女服務生」、「女巫感應近百鬼魂入住」等駭人聽聞的都市傳說，也是不少年輕人口耳相傳的試膽勝地。近日釋出的前導預告中，一開頭就是4名年輕人到鬼花園探險，明明其中一人在屋外，屋內的手機手電筒卻亮起第4盞，令眾人嚇破膽。

《鬼花園：詛咒》是《薩滿》製片具泰禛升格導演的恐懼新作，邀來《月桂樹西裝店的紳士們》趙胤熙首度挑戰鬼片，以《魷魚遊戲》韓美女一角走紅、近期在《淚之女王》展現腹黑演技的金姝怜則飾演趙胤熙的姊姊，雙姝在片中驚悚撞鬼飆戲，生動演技直叫人背脊發寒。該片取材自韓國前三大有名的鬼屋「長春花園」，該處位於忠清北道堤川市，是一棟三層樓的建築。

《鬼花園：詛咒》找來趙胤熙（左）和金姝怜主演。（甲上娛樂提供）

據當地居民的說法，這裡本來是有名的烤肉餐廳，老闆因承受不了女兒病逝、妻子車禍驟逝的雙重打擊，點燃瓦斯了斷生命，即使後來轉手賣出好幾次，新開的餐廳總是傳出怪事，包括有客人向女服務生點餐，餐點卻一直沒來，詢問之下才得知店裡竟沒有女服務生，也曾發生客人在用餐時被敲後腦勺，回頭卻沒看見任何人，店外更經常發生車禍和「鬼打牆」，不管開車怎麼繞，總是不斷繞回長春花園的正門。

由於各種都市傳說甚囂塵上，店家最終關門大吉，成了韓國著名的最戾凶宅，吸引許多學生前往試膽，甚至有節目請女巫出外景，但該女巫一踏入長春花園，就催促拍攝團隊趕緊離開，表示裡面聚集近百隻無法超度的鬼魂，陰氣逼人，沒辦法獨自承受。《鬼花園：詛咒》將於9月13日在台上映

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