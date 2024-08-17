近日有網友在臉書上發文，表示自己帶孩童到高雄市立美術館參觀百年特展「瞬間」時，孩子拿出平板想要臨摹巨作，卻被館方人員制止，遭到網友抨擊。對此，高美館表示，在不影響動線的情況下，已開放民眾速寫。

「只能拍照，不能臨摹，這是規定。」一位策展人在臉書發文，表示自己日前帶孩子到高美館參觀有畢卡索真跡的「瞬間」特展，孩子在看到真跡後拿出平板想要臨摹，卻被館方志工制止，並強調只能拍照，不能臨摹，此貼文一齣引發眾怒，直批扼殺孩童的藝術能力。

對此，高美館在文章下面回應，高美館《瞬間》特展展出現、當代藝術家作品，考量展品及展場動線安全，目前此展未開放「臨摹」申請。高美館一直以來期許能接軌國際，持續為大家製造更好的藝術體驗。對於展場未盡滿意的觀展體驗，我們深感歉意，也會持續督促工作人員言行。感謝所有朋友的關注與建議，已規劃在不影響參觀動線及不影響其他觀眾的參觀權益前提下，開放攜帶繪圖板或素描本進行速寫。再次謝謝所有朋友的指教。