今年9月28日、29日登場的《2024秋OUT音樂節》已經5歲，今年更將擴大舉辦，6大3小共9座舞台，100組國內外藝人共襄盛舉，活動範圍從公館商圈、台北自來水園區、公館水岸廣場到古亭河濱公園，將打造一場結合國際音樂與在地演出場域、屬於台北都會的休閒活動，聽音樂、走古蹟、逛商圈、賞花海的複合式音樂之旅。

《2024秋OUT音樂節》是全國唯一在都會區可以躺著聽的音樂節，主打慵懶氛圍的音樂節，9座舞台各有不同音樂風格，位於公館水岸廣場的《秋月》、《秋菊》雙舞台，維持歷年最CHILL的音樂風格，結合靈魂樂、R＆B、Jazz、City Pop等多元曲風，深夜室內則是日系動漫夜間派對，讓你一路從下午玩到深夜。

今年新增自來水園區《秋水》舞台主打嘻哈音樂、公館商圈《秋遊》舞台主攻流行浪漫、古亭河濱《秋香》舞台伴著花香洋溢清新搖擺，還有首次開放的《秋夜》舞台將從黃昏看夕陽，到夜間伴星空，聆聽舒服律動的電子舞曲。而今年《源源不絕嘻研Cypher大賞》優勝團隊，包括台大、政大、師大、清大、文藻、致理、元智、明倫、宜中、高雄中學等12所社團都將首登秋OUT舞台，一展創作才華。

台北自來水事業處表示，公館地區擁有台大、師大、台科大等大學校區人文薈萃，亦是台北水源地，百年古蹟觀音山蓄水池見證豐富的水資源歷史，市定古蹟渾水抽水站再利用為音樂展演空間，10年來已自然形成年輕音樂愛好者聚集地。

北水處指出，由民間自發舉辦4年的《秋OUT音樂節》也成為公館在地的指標性活動，為讓面臨轉型的公館商圈再次發展，並與水利處、商業處、悠遊卡公司與公館商圈組織、音樂展演空間業者們公私協力、共同合作，擴大舉辦《2024秋OUT音樂節》，由政府出資舉辦3座免費大舞台，民間業者自籌經費舉辦3座售票舞台和3座免費小舞台，邀請來自日本、韓國、泰國、香港，充滿chill的、舒適的音樂風格樂團來台演出，力求打造屬於台北都會品牌的精緻、高品質音樂節。

北水處表示，今年的秋OUT除了吸引年輕人，更希望擴大親子族群，活動2日台北自來水園區將免費入園，增加4場古蹟文化之旅，原本3月春天才有的古亭河濱花海，特別加場9月橘黃色的雞冠花，為秋天增添色彩，悠遊卡公司也特別推出活動2日使用悠遊付消費立即回饋20％活動，預計吸引上萬民眾來到這個兼具文化與商業、音樂與休閒的台北公館。