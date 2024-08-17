近日各地頻見豪大雨，中市19歲池女2日發現停放巷弄的機車遭「埋」在倒塌的大樹枝葉間，求助警方，警民合力救出愛車。警方17日提醒民眾，近日停放車輛盡量選擇遠離大樹或容易積水區，避免發生意外。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

陳淑芬翻攝

近日各地頻見豪大雨，中市19歲池女日前發現她停放巷弄的機車遭「埋」在倒塌的大樹枝葉間，她欲哭無淚求助員警，2名員警緊急到場救車，警民合力2人排除枝葉、1人奮力拉出機車，救出愛車；經池檢視，機車幸運沒有損傷。警方17日提醒民眾，近日常出現強降雨，停放車輛盡量選擇遠離大樹或容易積水區，避免發生意外。

台中市第三警分局立德派出所5日獲報，台中市火車站附近發生樹木倒塌壓住機車事件，2名員警到場處理。

19歲池女表示，她2日將機車放在附近弄內路旁後，即搭車離開台中，直到當天返回台中，要騎車返家竟找不到機車，她百思不解，仔細觀察竟發現，她的愛車被慘「埋」在倒塌的大樹茂密枝葉間；大樹枝幹沈重，且細枝纏卡，她多次嘗試無法救出愛車，且巷弄鮮少人經過，她求助無門，只好硬著頭皮報警。

池帶2名員警到案發現場，果然發現1輛機車深陷倒塌的大樹枝葉間，員警觀察發現，機車並非被粗大的樹幹壓住，而是卡在茂密細枝及樹葉間，研判應能徒手排除，於是警民合作展開救援，2人扯除枝葉、1人奮力拉出機車，成功讓愛車重見天日。

警方提醒民眾，近期因對流雲系發展旺盛，容易出現強降雨及突發性強風，導致樹木傾倒等災情，民眾若需停放車輛，盡量選擇遠離大樹或容易積水區域，避免發生意外。