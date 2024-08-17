明（18日）天就是中元節，教育部應景透過LINE帳號分享相關小知識，除了中元節之外，其實還有上元節跟下元節，結果有超過20％民眾不知情，其實這三個節日都跟道教有關，被統稱為三元節，也是三官大帝的誕辰日。

明天是農曆7月15日中元節，教育部今早透過官方LINE進行機會教育，詢問民眾「有中元節，那有上元節跟下元節嗎」，結果有超過20％的民眾回答沒有，但其實這幾個節日確實存在，又被統稱為三元節，由來與道教有關。

教育部解釋，在道教中，天官、地官及水官大帝被稱為「三界公」，而三元節分別就是這三位大帝的誕辰日；上元節為農曆正元15日，一般又被稱為元宵節，是天官大帝的生日，也是天官賜福日；中元節為農曆7月15日，一般又被稱為鬼節、七月半，是地官大帝的生日，也是地官赦罪日，要普渡孤魂；下元節則是農曆10月15日，為水官大帝的生日，也是水官解厄日，能祈求水患平安，也能請神明為運勢不好的人消災解難。

名門命理教育協會創會理事長、命理師楊登嵙也說，地官大帝會在中元節考察眾生禍福及男女功過，可在這天請求地官大帝赦免人生在世無意中累積的小過小錯，誠心懺悔，有機會免除因果業障。