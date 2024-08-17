新北市侯友宜（中）與祖孫新舊式健康操同樂。（張鎧乙攝）

新北市侯友宜（右二）參觀祖孫節蘆洲國中攤位。（張鎧乙攝）

新北市配合教育部推動「祖父母節」政策，自2011年起每年8月第4個星期日定為「祖父母節」。為慶祝這個特別的節日，新北市府於17日於新莊區昌平國小舉辦以「祖孫憶童趣、活力超麻吉」為主題的慶祝活動，新北市長侯友宜親臨現場，與市民共同參與，並倡導家庭世代互動共學的理念。

此次活動以闖關園遊會形式展開，由昌平國小的學童與長者共同表演融合國民健康操與新式健康操的舞蹈揭開序幕。活動中播放台灣光復後第一版「國民健康操」的經典旋律，這首旋律曾是許多長者在學校時期的回憶。隨後，新舊健康操的交流，搭配閩南Rap風的節奏，帶領現場長者與學童共同參與其中，展現出世代融合的歡樂氛圍。

活動現場除了表演外，還設有展覽區與闖關區，內容涵蓋童玩製作、植栽等互動手作活動，旨在促進不同世代間的互動與學習。學生們也藉此機會學習如何向長輩表達關懷，進一步強化家庭之間的親情聯繫。

侯友宜呼籲市民朋友珍惜家庭相聚的時光，強調祖父母節不僅代表著對長輩的尊敬，更象徵著家庭團聚的美好生活。他鼓勵大家在這個即將邁入超高齡社會的時代中，善用每個機會，促進祖孫之間的互動與分享，讓天天都充滿天倫之樂。