蔣萬安基隆力挺謝國樑 痛批民進黨「為罷免而罷免」：傷害台灣民主 @ChinaTimes

昨日中選會宣布罷樑案通過，將在10月13日舉行投票。台北市長蔣萬安（左）今日至安樂市場與基隆市長謝國樑（右）合體力挺。謝國樑呼籲民眾踴躍投不同意票。（徐佑昇攝）

昨日中選會宣布罷樑案通過，將在10月13日舉行投票。台北市長蔣萬安今日至安樂市場與基隆市長謝國樑合體力挺，民眾和攤商熱情歡迎。（國民黨基隆市黨部提供／徐佑昇基隆傳真）

昨日中選會宣布罷樑案通過，將在10月13日舉行投票。台北市長蔣萬安（右二）今日至安樂市場與基隆市長謝國樑（左二）合體，高舉鳳梨象徵選情旺，並享用小吃。（國民黨基隆市黨部提供／徐佑昇基隆傳真）

昨日中選會宣布罷樑案通過，將在10月13日舉行投票。台北市長蔣萬安（左一）今日至安樂市場與基隆市長謝國樑（中）合體力挺，民眾和攤商熱情歡迎。（國民黨基隆市黨部提供／徐佑昇基隆傳真）

公民團體發起基隆市長謝國樑罷免案，昨日中選會召開委員會宣布通過，將在10月13日舉行投票。藍營已定調全面主動迎擊罷免，除已在基隆重要路口掛上看板外，並持續找藍營大咖助講。台北市長蔣萬安今日至安樂市場與謝國樑合體力挺，蔣萬安強調，謝國樑施政可以讓基隆更美好，批罷樑「為罷免而罷免」，傷害民主。謝再度呼籲支持者出來投不同意票。

蔣萬安、立委李彥秀於今日赴基隆安樂市場與基隆市長謝國樑一同至樂一路福德廟參拜並品嚐在地美食巷口郭記粿仔湯，熱情與攤販及民眾互動，並強調民眾一定要投下「不同意罷免」票，守護基隆的正直與善良。

中選會昨日公告罷免案成立，主委李進勇控基隆市選委會辦理罷免選務有「失序」情形。謝國樑回應，他尊重中選會安排之日期，但基隆市選委會絕對秉持行政中立，一切依法行政，絕無李進勇說的「失序」情事發生。

但謝國樑也認為，選舉罷免都是憲法賦予人民的參政權，選務機關在選舉時鼓勵民眾投票，但在罷免時卻毫無宣傳，導致民眾無法得知投票方式與選項。他期盼中選會與地方選委會能多加宣導罷免投票，提高投票率才是民主的展現，才能落實民主真諦。

蔣萬安表示，謝國樑市長任內對於兒童的照顧不遺餘力，政績涵蓋提高營養午餐學生餐費和導入食安品管制度。蔣也提到，在通勤方面的基北北桃1200交通月票，讓民眾轉乘大眾運輸已提高7.33％，他深信謝國樑可以讓基隆變得更加美好。

蔣萬安更痛批是「為罷免而罷免的政治操作」，是對民主的傷害，呼籲民眾投不同意票支持謝國樑

李彥秀表示，「謝國樑是最勇敢的市長，勇於捍衛市民財產」。並呼籲基隆市民務必出來投「不同意罷免票」，一起挺基隆人的正直與善良。

最後謝國樑強調，基隆市正處於關鍵時刻，市民的選擇將決定城市的未來發展，他呼籲市民珍惜手中的選票，理性思考，守護基隆的未來，也懇請市民朋友踴躍參與10月13日的投票，勇敢投下不同意罷免票。

民進黨議員鄭文婷則批，謝國樑一再找不了解基隆的外地藍營人物來助講，顯示非常焦急，還是不知道基隆人真正要的是什麼，希望謝能誠實面對民意。