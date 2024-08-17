食物中毒的案例層出不窮，最近日本東京一間餐酒館傳出5人用餐後出現腹瀉、腹痛等症狀。東京都港區保健所研判，應是志賀菌所引起的食物中毒。同時，這也是自2000年以來，首次出現因感染志賀菌而導致食物中毒的案件。

日媒《讀賣新聞》報導，位於東京港區保健所的餐酒館「TOMBOY赤坂店」，16日驚傳集體食物中毒的案件，3組客人、共計5名男女（28至34歲）陸續前往用餐，其中有4人在7月31日用餐後出現腹瀉、腹痛等症狀，至於另一人則是於隔天出現相同症狀，其中一人甚至嚴重到住院治療。

東京港區保健所調查後，在其中兩人的檢體驗出志賀菌（痢疾桿菌），而這些投訴食物中毒的5人皆曾在同一間餐廳用餐。因此，保健所研判這起食物中毒案件，是由志賀菌所引起的。所幸，目前5人身體並無大礙，皆陸續恢復健康。

報導指出，該起案件是2000年統計以來，首宗因感染志賀菌而導致食物中毒的案件。目前港區區公所已經針對該間業者做出處分，命令從16日起停止營業一周。

這起食物中毒的案例也引起了日本網友的討論，有網友截圖該店餐廳的Google評論，發現有些一星評論就有提到：「和家人一起來吃飯，沒多久我們就得了腸胃炎。不會推薦。」、「食物很糟糕。絕對看起來像是旅遊陷阱。」等評論。