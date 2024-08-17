飾演韓劇《背著善宰跑》「柳善宰」爆紅的韓國人氣男星邊佑錫，時隔2年登上《Running Man》，他一登場，不只劉在錫、金鐘國等主持群興奮，工作人員更是歡呼尖叫，哈哈甚至直接要求要背著他跑，池錫辰則忘記邊佑錫曾來過節目，大聲的說：「正因為你紅了，才能來這裡」，結果遭到吐槽。

邊佑錫傷心透露，池錫辰曾在2年前教導他撕名牌的訣竅，如今卻都忘記，「你和我一起練習撕名牌好多次耶！」池錫辰為掩飾自己的失憶趕緊轉移話題，說邊佑錫肌膚白裡透紅，不曉得攝影機拍不拍得出來，笑翻眾人。

金鐘國（左起）笑看池錫辰跟邊佑錫自拍，右為哈哈。（中天提供）

本集節目以「驚人的高CP值美食」為主題，邊佑錫在比賽前看到被遮住的價目表，原想撕下蓋住的地方，卻被製作單位用「開朗」的語氣制止，這讓平常總被製作單位用「嚴厲又不留情」語氣的主持群很不滿，哈哈先是嘴上碎唸又與宋智孝模仿起製作單位，哈哈還難過地說：「你們竟然笑著說『不行』，真的超生氣的。」

第一站高CP值美食前往劉在錫最愛的炸醬麵，邊佑錫沒猜中價格只能在一旁看，哈哈和池錫辰趁機要求自拍，哈哈還提到老婆很喜歡他，同時不經意的問邊佑錫可否追蹤社群。劉在錫看破哈哈的小心思，追問他上次怎麼沒有提出要求？邊佑錫笑虧：「一來就提起，看來已經有先想好了。」

哈哈（右）幫老婆追星，要求跟邊佑錫合照。（中天提供）

哈哈在節目中特別照顧邊佑錫，還詢問製作單位是否可以分一口給他吃，這舉動讓所有人吃驚，因為平日只要是美食單元，哈哈都會要求輸家必須做完指定表演，才能勉強吃到一口，這次居然無條件就能享用，甚至親自餵食，結束後還對邊佑錫撒嬌、比臉頰愛心。金鍾國也深陷邊佑錫的魅力，喂他再吃一口緩解飢餓感，池錫辰本想有樣學樣，但滿嘴食物的邊佑錫因為已經填飽肚子，只好拒絕再被餵食，讓池錫辰瞬間無法接受。

哈哈（右）超級照顧嘉賓的行為，讓大家吃驚。（中天提供）

遊戲中，劉在錫因沒猜中美食價格，只能眼巴巴望著大餐，沒想到他竟然趁大家不注意時默默走到桌旁，直接彎腰偷吃冰淇淋，惹得其他人大罵，有樣學樣的邊佑錫被池錫辰調侃怎麼跟著學壞，梁世燦原本也想偷吃但被識破，劉在錫則趁著混亂又再偷吃，梁世燦眼看大家都把焦點放在劉在錫，乾脆用嘴咬住鍋子把手直接叼走。更多有趣的內容就在明（18日）晚間六點中天綜合台《Running Man》。