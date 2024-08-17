專案小組在現場查扣非法回填掩埋營建混合物的挖土機2輛及貨車6輛。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

2名許姓男子及1名施姓男子涉嫌在台南市承租6筆魚塭土地非法經營土資場，並未經許可將營建工地產出的營建混合物，直接載運到魚塭土地回填及堆置。檢警環專案小組16日出動上百人分持搜索票兵分33路執行搜索及開挖後，共帶回23名涉案被告，經10多名檢察官團體辦案連夜偵訊，今天凌晨依違反《廢棄物清理法》將3人聲押禁見。

台南地檢署主任檢察官劉修言、檢察官林昆璋日前獲報成立專案小組展開偵查後，發現許男等不肖業者經營非法土資場，且主導仲介土方供應來源，將未妥善處理的營建混合物回填、堆置於魚塭土地，不但造成環境汙染、破壞環境品質，也觸犯《廢棄物清理法》等刑責。

檢方16日見時機成熟，指揮台南市政府警察局刑事警察大隊及16個警分局、宜蘭縣政府警察局刑事警察大隊，並會同環境部環境管理署南區環境管理中心、台南市政府環保局等專案人員共100餘人，持法院核發搜索票，分別前往台南市安南區、七股區及善化區等33處魚塭土地執行搜索及開挖。

專案小組人員運用挖土機等機具在現場開挖及蒐證後，發現許姓被告及施姓被告等人，分別在安南區、七股區及善化區等處的魚塭土地經營非法土資場，且未經主管機關許可，將營建工地產出的營建混合物，直接載運到魚塭土地回填及堆置，除將涉案被告共23人帶回偵訊，還在現場查扣非法回填掩埋營建混合物的挖土機2輛及貨車6輛。

鑑於涉案人數眾多，南檢也啟動團隊辦案模式，由10多位檢察官協同複訊後，認為20歲施姓男子、50歲許姓男子、49歲許姓男子等3人，均涉犯《廢棄物清理法》第46條第3款未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物，以及《廢棄物清理法》第46條第4款未依同法第41條第1項規定領有廢棄物清除、處理文件，從事廢棄物貯存、清除、處理罪等罪嫌，且有串供、滅證之虞，今天凌晨均向台南地方法院聲請羈押禁見，其餘19名被告分別諭知3萬元至20萬元不等金額交保，另有1名被告因另案通緝，經檢察官訊問後送監執行。

南檢強調，為維護國土永續發展，檢方還將持續追查環保犯罪，守護民眾權益與健康，並呼籲相關業者應恪遵環保法規，勿心存僥倖觸犯法網。