大陸籍漁船「閩龍漁63877」號今（17）日在金門東碇島東方6.6浬遭不明船舶擦撞沉沒，據悉船上7名人員，4人已由周遭漁船尋獲救起，尚有3人仍失蹤待尋。海洋委員會主委管碧玲表示，有掌握此狀況，希望一切平安。

管碧玲說，16日伏季休漁結束，海巡隊即一一與對岸取得聯繫，表示有需要可以協同處理海上各種狀況。海巡有掌握聯繫狀況，事情一發生，經通報就立即投入救援。

管碧玲也表示，每年開漁日，海上漁船蜂擁而出，各項秩序或救生救難事件都有可能發生，希望一切平安。