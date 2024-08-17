桃園警分局青溪派出所警員林瑋恆，今天（17日）清晨5時許巡邏時，在逃園區民生路發現1輛自小客車，發出巨大的噪音聲響，便一路尾隨，卻發現該車竟又違規紅燈右轉，便立即上前將該車攔停。

警員林瑋恆在盤查時，發現該車型號與登錄資料不同，許姓男駕駛（48歲)）則是表示，車子是跟朋友借的，不清楚車輛狀況，警員詳細察看後，發現車牌疑似是假車牌，立即呼叫線上警網到場支援，經確認後是使用偽造車牌，許男當下啞口無言。

據了解，許男因酒駕案件車牌遭吊扣，為了上班方便，便在去年底上網購買偽造車牌懸掛，遭警員查獲後，又請人複製已被查扣的車牌，自認車牌與車身資料相符應該不會有問題，沒想到還是被查獲。

沒想到許男竟又在網路上購買他人車牌，賣家還說是自家車，未使用的車牌願意轉讓，但經警員詳細辨認，許男買到的是偽造的車牌。許男對此哀嘆，3次掛假車牌都被青溪所查獲，前後罰鍰加起來都快可以買一輛車了，以後再也不敢了；警詢後全案依法移請偵辦。